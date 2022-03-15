Только при покупке в праздничные дни наличными, «плати 3 раза» и такситными картами:

Кампания предусматривает скидки до 50% на все виды товаров при оплате наличными и продлится до 27 марта. Кроме того, вы можете разделить цену со скидкой на 3 месяца.

Приближается вестник весны - праздник природы Новруз. По этому поводу завтра в Kontakt стартует акция, благодаря которой вы сможете обновить свой дом.

В праздничные дни «Kontakt» обрадует и тех, кто покупает в кредит. Только до 27 марта вы сможете приобрести все смартфоны в рассрочку на 12 месяцев без процентов и первого взноса, все телевизоры, домашний текстиль и бытовую технику на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов, комиссии и всю мебель на 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссии.

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Вы можете купить смартфон Samsung Galaxy A52 128 GB с 4 камерами всего за 59 манатов в месяц;

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Так, спешите приобрести желаемые товары в Kontakt. Сеть поздравляет всех с наступающим праздников Новруз!

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 35 магазина сети, один - в Грузии и онлайн-магазин kontakt.az.