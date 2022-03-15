Спилберг пожертвовал миллион долларов для Украины

Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его супруга актриса и художница Кейт Кепшоу передали миллион долларов в качестве гуманитарной помощи на нужды беженцев из Украины, сообщает в четверг, 17 марта, издание Variety.

«Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кепшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине, а также в соседних с ней странах», - говорится в статье.