Спилберг пожертвовал миллион долларов для Украины
Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его супруга актриса и художница Кейт Кепшоу передали миллион долларов в качестве гуманитарной помощи на нужды беженцев из Украины, сообщает в четверг, 17 марта, издание Variety.
«Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кепшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине, а также в соседних с ней странах», - говорится в статье.
Издание отмечает, что после того, как вторжение российских войск в Украину превратило миллионы людей в беженцев, голливудские звезды обязались собрать средства для нуждающихся.
Известно, что у Стивена Спилберга украинские корни. Его предки эмигрировали в США из Одессы и Каменец-Подольского. В 2006 году Спилберг посетил Киев как продюсер украинско-американского документального фильма о Холокосте «Назови свое имя». Он сошел с самолета со словами «Я дома».