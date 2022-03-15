Вооруженные силы РФ уничтожили бронетехнику и склады с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом «Форпост» с высокоточным ракетным вооружением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», - сообщили в ведомстве.

Кадры объективного контроля уничтожения объектов распространены в пятницу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.