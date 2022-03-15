Представители ООН прибыли в Физули фото; видео
Сегодня в Шуше состоится мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, сообщает Trend.
Участники встречи уже прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт.
После ознакомления с аэропортом они отправятся в Шушу по «Дороге Победы».
Основная цель встречи – создать площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.
В состав делегации входят высокопоставленные официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН, руководство учреждений всемирной организации в Азербайджане.