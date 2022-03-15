Редакция haqqin.az 11:01

Со вчерашнего дня в России заблокирован доступ к сайту haqqin.az, что не может не вызвать целый ряд важных и острых вопросов к российской стороне. Все произошло «без объявления войны». Ранним утром 17 марта пользователи обнаружили, что доступ к haqqin.az закрыт. Вот так, внезапно и вероломно, российского читателя, а это 30% немалой и постоянно растущей нашей аудитории, лишили возможности читать новости и материалы, подготовленные нашими сотрудниками и авторами.

Слово «вероломно» здесь – отнюдь не журналистское преувеличение. Просто констатация факта. За время существования ресурса многие иностранные представительства – от США до Индии, от Украины до Туркменистана - были недовольны нашими публикациями, жаловались, писали гневные письма – но всегда старались договориться и объяснить, что именно им не нравится в нашей деятельности. В этот раз ничего подобного не было и в помине. Просто группа чиновников и пропагандистов в Москве решила, что наши материалы российскому читателю вредны, слишком откровенно пишем мы о «не-войне», точнее, реалиях «спецоперации в Украине» и ее последствиях для России – и «запретила» нас, закрыв доступ к аудитории в России. Тем самым в одночасье присвоив haqqin.az знак качества, поскольку наряду с нами для российского читателя запрещены такие медиагиганты, как BBC, «Эхо Москвы», Deutsche Welle и другие, всегда делавшие качественную журналистику. Своим шагом Москва подтвердила два очень важных вывода наших аналитиков. Во-первых, российская пропаганда полностью неконкурентоспособна. И может существовать только в вакууме, когда ее оппоненты заблокированы в информационном пространстве, а то и вовсе – боятся подать голос.

Во-вторых, Азербайджан куда более демократичен в этом плане, чем нынешняя Россия. Вспомните 44-дневную Освободительную войну. Сколько грязи вылили тогда на Баку главные российские пропагандисты – Марго Симоньян и Артем Шейнин, Владимир Соловьев и Ольга Скабеева. А как бесновались и брызгали слюной «Ашотыч» Габрелянов и его верный Семен «Тузик» Пегов. Но в Баку никому и в голову не пришло блокировать каналы, которые открыто вели проармянскую кампанию. Мы были честны и на каждый выпад давали развернутый ответ, отбивая информационные атаки, переходя в контрнаступление – и даже побеждая, пусть силы и были, мягко говоря, неравны. Тут важен и другой вопрос. Блокировка иностранных ресурсов, содержание которых не нравится властям, можно понять, если страна ведет войну и стремится обеспечить свою информационную безопасность. Но ведь Кремль и обслуживающие его пропагандисты хором уверяют, что никакой войны нет. Глава российской дипломатии Сергей Лавров договорился до того, что «Россия на Украину не нападала», а за плакат «Нет войне!» в России можно получить солидный штраф, а то и вовсе попасть под уголовное дело.