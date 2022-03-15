Red Hearts провел мастер-класс для детей с синдромом Дауна

Kapital Bank и фонд Red Hearts запустили в 2021 году проект в поддержку людей с синдромом Дауна. Основная цель проекта под названием Hər şey mümkündür! (Все возможно!) — обеспечить активное участие людей с синдромом Дауна в жизни общества, как в моральном, так и в материальном плане.

В рамках проекта Kapital Bank и фонд Red Hearts организовывают для детей с синдромом Дауна из малообеспеченных семей мастер-классы по различным направлениям (рисование, танцы, кулинария, гончарное искусство, лоскутное шитьё, иппотерапия и др.).

Как продолжение проекта 21 марта 2022 года, в преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна, было проведено еще несколько мероприятий.