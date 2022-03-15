Red Hearts провел мастер-класс для детей с синдромом Дауна
Kapital Bank и фонд Red Hearts запустили в 2021 году проект в поддержку людей с синдромом Дауна. Основная цель проекта под названием Hər şey mümkündür! (Все возможно!) — обеспечить активное участие людей с синдромом Дауна в жизни общества, как в моральном, так и в материальном плане.
В рамках проекта Kapital Bank и фонд Red Hearts организовывают для детей с синдромом Дауна из малообеспеченных семей мастер-классы по различным направлениям (рисование, танцы, кулинария, гончарное искусство, лоскутное шитьё, иппотерапия и др.).
Как продолжение проекта 21 марта 2022 года, в преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна, было проведено еще несколько мероприятий.
Для детей с синдромом Дауна проведены различные активности и мастер-классы в развлекательном центре Kinderland и ресторане IL Patio, которые являются партнерами проекта. На мероприятиях дети совершали увлекательное путешествие в мир профессий, пробовали себя в роли врача, пожарного, полицейского, пилота, повара, ученого, актера, стилиста и т.д. Целью мероприятия было предоставить детям с синдромом Дауна реальный жизненный опыт в мире профессий и помочь в формирование навыков обучения.
Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.