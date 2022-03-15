Россия заявила о боях в центре Мариуполя

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о продолжающихся боях в центре Мариуполя.

«В Мариуполе подразделения «ДНР» при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских военных в центре города», - сказал Конашенков на брифинге в пятницу, 18 марта.

По его словам, прошлой ночью средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины», - добавил Конашенков.