МЧС переходит на усиленный режим

В связи с праздником Новруз Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Новруз соответствующим структурам и учреждениям министерства даны указания в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на в местах проведения праздничных торжеств и массового скопления людей, а также по оперативному устранению возможных последствий.