Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 марта, провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах. Об этом сообщает BBC, цитируя главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калына, присутствовавшего при разговоре.
По его словам, главное требование Кремля – «нейтралитет» Украины и отказ от евроатлантического курса.
Далее РФ продолжает настаивать на «разоружении Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России», «защите русского языка» и «денацификации».
Также у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, но конкретных деталей Калын не привел.
Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.
Напомним, на днях Financial Times опубликовала якобы проект договоренности между Украиной и РФ о прекращении войны. По данным издания, соглашение включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на её территорию после 24 февраля.