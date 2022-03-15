Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 марта, провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах. Об этом сообщает BBC, цитируя главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калына, присутствовавшего при разговоре.

По его словам, главное требование Кремля – «нейтралитет» Украины и отказ от евроатлантического курса.

Далее РФ продолжает настаивать на «разоружении Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России», «защите русского языка» и «денацификации».