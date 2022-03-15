Американский фастфуд в России заменят турецким

Владельцы российских торговых центров начали переговоры с турецкой сетью фастфуда Chitir Chicken о запуске сети ресторанов. Об этом рассказал глава российского Союза торговых центров Булат Шакиров. В настоящее время компания представлена в 17 странах мира. Основная специализация турецкой сети — блюда из курицы, сообщают «Известия».

Стороны обсуждают запуск 5-10 собственных заведений Chitir Chicken, в перспективе речь может идти о создании сети франчайзи-партнёров с 500–600 ресторанами, заявил Шакиров.

Он добавил, что представители турецкой фирмы планируют открыть свои рестораны в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самару и другие. По словам Шакирова, преимущество сети в том, что она использует собственное оборудование, которое не зависит от западных санкций.