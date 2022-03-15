Керим Велиев поручил Сухопутным войскам поддерживать боеспособность на высоком уровне фото
Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных сил страны генерал-полковник Керим Велиев провел совещание, посвященное деятельности Сухопутных войск.
«Велиев посетил Общевойсковой учебный центр Сухопутных войск и ознакомился с учебными пунктами, адаптированными к реальным боевым условиям, с целью отработки тактико-специальной подготовки военнослужащих и практического применения современных боевых навыков. Главе Генштаба доложили, что занятия курсантов, участвующих в курсе «Подготовка коммандос», проводятся по новой методике», - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что Велиев также провел совещание с командованием Сухопутных войск.
«Начальник Генштаба довел до сведения участников заседания задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, а также дал соответствующим должностным лицам конкретные поручения по поддержанию высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, практической подготовке частей и командных пунктов», - отмечается в сообщении.