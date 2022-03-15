Евросоюз обсуждает отказ от российского газа на случай затяжного конфликта в Украине
Евросоюз рассматривает вопрос об отказе от закупок энергоресурсов из России на случай, если конфликт вокруг Украины затянется, пишет испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.
По версии издания, следующий пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России практически полностью исчерпает "пространство для санкционного маневра и даже заставит рассмотреть [вопрос] об энергетическом разрыве с Москвой".
Сообщается, что Германия и ряд других стран - членов сообщества не поддерживают принятие такой меры, однако затянувшийся конфликт может усилить давление на Берлин, чтобы он пошел на "экономические жертвы, связанные с отказом от покупки российского газа, нефти и угля".
Отмечается, что дебаты по данному вопросу начались в понедельник на встрече постпредов государств - членов ЕС. Предполагается, что в пятницу обсуждение продолжится. Издание заверяет, что принятие решения пока не ожидается.
Присутствие президента США Джо Байдена на саммите ЕС на следующей неделе может усилить давление на европейских партнеров, которые не хотят разрывать энергетические связи с Россией. Согласно информации газеты, США сыграли важную роль в ужесточении европейских санкций против России из-за Украины, особенно в начале конфликта.
Еврокомиссия уже анализирует возможные последствия полного или частичного отказа от поставок энергоресурсов из РФ, хотя пока заключения держатся в тайне.