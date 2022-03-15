Евросоюз обсуждает отказ от российского газа на случай затяжного конфликта в Украине

Евросоюз рассматривает вопрос об отказе от закупок энергоресурсов из России на случай, если конфликт вокруг Украины затянется, пишет испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.

По версии издания, следующий пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России практически полностью исчерпает "пространство для санкционного маневра и даже заставит рассмотреть [вопрос] об энергетическом разрыве с Москвой".

Сообщается, что Германия и ряд других стран - членов сообщества не поддерживают принятие такой меры, однако затянувшийся конфликт может усилить давление на Берлин, чтобы он пошел на "экономические жертвы, связанные с отказом от покупки российского газа, нефти и угля".