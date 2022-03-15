В результате совместной деятельности сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджана и Министерства внутренних дел в Агсу раскрыто преступление пятилетней давности.

Как заявили haqqin.az в Генпрокуратуре, по факту пропажи в январе 2017 года жительницы города Агсу Айши Гахрамановой (1999 года рождения) было заведено уголовное дело, которое прекращено спустя два года на основании отсутствия обвиняемого.

В марте нынешнего года дело было вновь возобновлено, после того как на территории Кюрдамирского района были обнаружены человеческие останки и фрагменты одежды, которые, как установило следствие, принадлежат А.Гахрамановой.

Следствие было продолжено Управлением криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры, создана следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и полиции и проведены комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что в ночь с 27 на 28 января 2017 года Асиф Манафов (1991 года рождения) в ходе ссоры, возникшей между ним и Айшой Гахрамановой, с которой он находился в близких отношениях, нанес ей смертельные ранения ножом.

Стало известно, что А.Манафов спрятал тело на кладбище села Гарагашлы, а 28 января забрал его оттуда и похоронил на территории Кюрдамирского района возле Ширванского водоканала.

Асиф Манафов задержан в качестве подозреваемого, на допросе он признался в содеянном. Расследование продолжается.