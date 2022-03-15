Российские войска разрушили здание Академии госуправления в Харькове видео
Сегодня, 18 марта, ракета российских войск попала в Харьковский региональный институт Национальной академии государственного управления при президенте Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенуху.
"В результате ракетного удара было разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - сказал он.