Мадат Гулиев: «Пакистан - одна из первых стран мира...»

Накануне в Баку состоялось мероприятие по случаю Национального дня Исламской Республики Пакистан. На мероприятии выступил министр оборонной промышленности, сопредседатель Межправительственной азербайджано-пакистанской комиссии с азербайджанской стороны Мадат Гулиев, поздравивший от имени президента и правительства Азербайджана посла Билала Хайе и пакистанский народ с этим праздником. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Миноборонпрома.

Министр подчеркнул, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году одной из первых стран, признавших суверенитет страны, стала Исламская Республика Пакистан. Он отметил, что основа этого сотрудничества была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сегодня успешно продолжается главой государства Ильхамом Алиевым.

Мадат Гулиев отметил, что для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном 1-2 декабря 2021 года в Баку состоялось 7-е заседание Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии. В ходе заседания стороны пришли к общему согласию и еще больше расширили сферы сотрудничества.

Министр отметил, что Азербайджан и Пакистан поддерживает друг друга в различных международных организациях. Баку высоко ценит постоянную поддержку Пакистаном суверенитета, территориальной целостности и права Азербайджана на самооборону.