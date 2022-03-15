В Китае ответили на угрозы США о последствиях помощи России

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты «предпримут меры», если Китай поддержит действия России в Украине, заявил, что КНР придерживается независимой позиции по вопросу украинского кризиса.

«В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Некоторые люди в США распространяют недостоверную информацию и оказывают давление на Китай, что не способствует разрешению кризиса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джозеф Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку действий России в Украине.