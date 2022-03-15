В России предложили нанести удар по Тбилиси

Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси. «Эхо Кавказа» пишет, что ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар.

«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству Regnum.

Издание напоминает, что 6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России, отмечает «Эхо Кавказа».

Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.