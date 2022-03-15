Российская авиация сбила шесть украинских беспилотников

Минувшей ночью российская авиация и средства противовоздушной обороны Военно-космических сил России сбили в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Согласно информации, также был ликвидирован 81 объект Вооруженных сил Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

«В общей сложности с начала проведения специальной военной операции России в Украине уничтожено 183 ПБЛ ВСУ, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок РСЗО, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков.