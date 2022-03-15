Великобритания отозвала лицензию канала Марго Симоньян

Российскую государственную телевизионную сеть Russia Today больше нельзя смотреть в Британии после того, как регулятор отозвал ее лицензию, передает Sky News.

Регулятор заявил, что не считает RT пригодным и подобающим для получения лицензии на вещание в Великобритании после расследования относительно беспристрастности освещения событий в Украине.

«Свобода слова - это то, что мы жестко охраняем в этой стране, и планка действий по вещателям справедливо установлена очень высоко», - сказал регулятор.