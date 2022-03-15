Лавров разъяснил, что подразумевает «денацификация» в Украине

«Сама идея изгнания русских из Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тягнибока (лидер украинской националистической партии «Свобода»), это радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации, так он это называет. Он говорит о том, что дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории на Украине», - сказал министр.

Однако, по словам главы МИД РФ, для того, чтобы лучше понять нынешний расклад, необходимо вспомнить о заявлениях, сделанных самим президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: «Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию». Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад», - отметил он.