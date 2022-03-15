Фарид Гаибов: «Скажите мне, в какой еще стране глава государства уделяет такое внимание спортсменам?»

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о вчерашней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который принял сборную Азербайджана по борьбе, успешно выступившую на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет.

«Конечно, встреча с главой государства - это большой стимул для всех нас, - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов. - Скажите мне, в какой еще стране глава государства уделяет такое внимание спортсменам? Наши молодые борцы успешно выступили на чемпионате Европы до 23 лет, впервые стали победителями командного зачета. Президент принял команду, дал свои ценные рекомендации. Спортсмены еще раз ощутили заботу и поддержку, которая всегда была и есть. То, что президент следит за соревнованиями – это уже огромная мотивация для спортсменов.

Сильно ли помогло нашим спортсменам отсутствие на чемпионате Европы борцов из России, Украины и Беларуси? Вы знаете, порой, когда наши спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях, некоторые у нас начинают выяснять: сколько стран там участвовало, были ли все сильнейшие и т.д. Скажу так: это был чемпионат Европы, на котором мы завоевали большое количество медалей и победили независимо от того, кто там участвовал. Верю, что в будущем мы подтвердим эти успешные результаты. Подняться на пьедестал легко, а удержаться там сложнее. Думаю, что наши борцы в будущем докажут, что они достойны этих высоких позиций».

Напомним, сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы, проходившем в болгарском Пловдиве, 7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Наша команда по вольной борьбе заняла 1-е место в общекомандном зачете.