В Швеции планируют заблокировать все российские суда

Шведский профсоюз портовых работников сообщил, что в рамках протеста планирует блокировать все суда, следующие как в, так и из России, пишет издание Нamnarbetaren.

«Профсоюз докеров Швеции сегодня известил организацию работодателей Ports of Sweden о предстоящей забастовке против судов, а также российских грузов во всех шведских портах», — говорится в сообщении.

Блокада включает корабли, перевозящие российские товары и суда, зарегистрированные как российские.

Акция солидарности будет проведена для поддержки докеров и пострадавших работников в Украине во время продолжающегося конфликта.