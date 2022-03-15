Кремль прокомментировал слова Байдена о Путине

Заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина по сути уже являются личными оскорблениями, однако Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена про "кровожадного диктатора и чистого головореза".

"Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина", - приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля заметил, что Байден фактически ежедневно позволяет себе подобные высказывания. "Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности", - добавил Песков.

ТАСС напоминает, что накануне Байден выступил с личными нападками и оскорблениями в адрес российского президента, назвав его "кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины". Днем ранее, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент США сказал, что считает Путина "военным преступником".