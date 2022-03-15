Белый дом раскритиковал поведение американских нефтегигантов
Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях растущего спроса внутри страны, передает РИА Новости.
"В настоящее время нефте- и газопромышленность получают сверхприбыль, о чем свидетельствуют отчеты. Однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с текущим спросом, большинство компаний принимают решение о возврате средств инвесторам и акционерам с выкупом акций и дивидендами", — отметила она.
Отмечается, что в список нефтегигантов вошли Occidental Petroleum, Marathon Oil и Pioneer Natural Resources, которые объявили об отсутствии планов увеличивать производство.
Ранее США запретили импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.