Белый дом раскритиковал поведение американских нефтегигантов

Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях растущего спроса внутри страны, передает РИА Новости.

"В настоящее время нефте- и газопромышленность получают сверхприбыль, о чем свидетельствуют отчеты. Однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с текущим спросом, большинство компаний принимают решение о возврате средств инвесторам и акционерам с выкупом акций и дивидендами", — отметила она.

Отмечается, что в список нефтегигантов вошли Occidental Petroleum, Marathon Oil и Pioneer Natural Resources, которые объявили об отсутствии планов увеличивать производство.

Ранее США запретили импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.