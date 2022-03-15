Столтенберг: понимаю разочарование Зеленского, но…

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Tagesschau вновь исключил вмешательство альянса в войну в Украине.

По его словам, НАТО не берет на себя никаких обязательств, выходящих за рамки поставок оружия и финансовой помощи.

«Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, потому что они стали жертвами жестокой, бессмысленной войны», - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы конфликт не вышел из-под контроля и за пределы Украины.