Словакия готовится передать Украине систему С-300. Лавров возмущен: «Это незаконно»

«Мы все стремимся помогать Украине, как только можем, но я являюсь министром обороны Словакии. Я должен думать прежде всего о том, чтобы оборонные интересы республики были соблюдены», - сказал словацкий министр. Остин заверил его, что НАТО решает вопрос адекватной замены.

Однако, по словам Надя, Словакия должна получить за это компенсацию в виде других зенитных комплексов, например, американских «Пэтриотов».

Словакия готова передать Украине российские системы противоракетной обороны С-300, стоящие на вооружении страны. Об этом заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает издание teraz.sk.

После Словакии американский министр отправится в Болгарию, также обсуждать передачу Украине российских противоракетных систем.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. Москва не допустит подобных действий, подчеркнул он.

Также Лавров отметил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России, пишет ТАСС.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью», - сказал он.

Разговоры о поставках на Украину систем С-300 идут уже около недели. Ранее украинская сторона просила предоставить стране именно эти ракетные комплексы, поскольку украинские военные умеют с ними обращаться.