Кулеба об окончании войны: есть два сценария

«Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал - это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал - это сделка. Соглашение - это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о вариантах окончания войны, передает РБК-Украина.

Тем не менее Кулеба отметил, что не нужно отвергать и первый вариант, поскольку мирное соглашение должно быть для Украины выгодным.

«Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным», - добавил глава МИД Украины.