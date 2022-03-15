Медведев назвал состояние российский экономики непростым

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Сейчас признано необходимым осуществить дополнительные меры в этой сфере для того, чтобы укрепить вопросы безопасности страны и, конечно, поддержать экономику, которая находится сейчас в не очень простом состоянии. Важное значение имеют и мониторинг рынка труда, и оперативная оценка его состояния, потребностей. Они быстро меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением и под непрекращающимся потоком различных санкций, которые изобретают государства, которые мы сегодня именуем недружественными", - сказал Медведев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции Запада против России только укрепляют страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже не согласился с заявлениями США о том, что санкции стран Запада разрушили экономику России.