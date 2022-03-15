Выросли валютные резервы Азербайджана

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-феврале 2022 года увеличились на 0,4% – до $53,4 млрд, говорится в сообщении Центробанка Азербайджана.

Согласно данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе на нефтегазовом рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $96 за баррель, что на 35% выше, чем годом ранее.

«За два месяца текущего года валютные резервы выросли на $195 млн, или на 0,4% и составляют $53,4 млрд. В случае сохранения текущих тенденций в 2022 году профицит платежного баланса, с большой вероятностью, будет на двузначном уровне. Это также обеспечит сбалансированность валютного рынка», - отмечается в заявлении ЦБА.