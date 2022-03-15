Армия Украины: Россия запускала ракеты даже с Каспийского моря
Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины местности РФ, сказал в интервью РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам спикера командования Пограничной службы Вооруженных сил Украины, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.
«Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить», – заявил Игнат.
В связи с этими обстоятельствами сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.