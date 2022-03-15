Польша предложит отправить в Украину миротворческую миссию

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована миссия, которая обеспечивала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", – цитирует Мюллера "Европейская правда".

Он отметил, что речь идет не о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт с Россией: "Она должна быть установлена в тех местах, которые сейчас не заняты Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями”.

Мюллер анонсировал, что такое предложение будет представлено на внеочередном саммите НАТО на следующей неделе и на заседании Европейского совета.