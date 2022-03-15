Buta Airways начинает полеты из Азербайджана в Казахстан
С 5 апреля низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку – Актау – Баку. Полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.
Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф «Супер»). Стоимость билетов начинается от 29 евро. Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Казахстан, должны иметь право въезда на территорию этой страны. С правилами въезда в Казахстан в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/kazakhstan
Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.
При вылете из Казахстана в Азербайджан необходимо пройти тестирование на COVID-19. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту. Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.