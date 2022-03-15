Buta Airways начинает полеты из Азербайджана в Казахстан

С 5 апреля низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку – Актау – Баку. Полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф «Супер»). Стоимость билетов начинается от 29 евро. Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.