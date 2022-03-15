Во Львове выставили 109 детских колясок: столько детей уже погибли из-за войны в Украине

На утро 18 марта в результате войны в Украине погибли 109 детей и более 130 ранены, сообщил Офис генпрокурора Украины

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Офисе украинского генпрокурора уточнили, что "эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях".

Во Львове была проведена акция, призванная привлечь внимание к жестокостям войны. В центре города выставили 109 детских колясок - число погибших в результате вторжения России в Украину детей.