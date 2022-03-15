Глава МИД Украины о встречах с Лавровым: он меня называл Геббельсом, я его - Риббентропом

"Я сказал, что я с Лавровым готов встречаться, главное - чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять все классические нарративы российской пропаганды", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов встречаться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, если тот будет приезжать искать решения, а не просто повторять нарративы российской пропаганды.

Украинский министр отметил, что посетивший Москву в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу видит потенциал для продолжения встреч в формате глав МИД Украины, России и Турции.

"В целом российская дипломатия находится приблизительно в таком же состоянии, как и российские вооруженные силы", - подчеркнул Кулеба, добавив, что готов иметь с Лавровым серьезный предметный разговор, но все публичные нарративы надо оставить вне комнаты переговоров, и это позволит достичь результата.

"Я всегда предлагаю любые публичные истории оставить за пределами комнаты переговоров. Мы можем выходить к СМИ и рассказывать друг о друге что угодно. Он меня называл Геббельсом, я его называл Риббентропом. Но если у нас задача сесть и договариваться о прекращении войны, мы должны все эти вещи оставлять за пределами комнаты переговоров и серьезно разговаривать. Если мы за закрытыми дверями продолжаем те же нарративы, и я сижу выслушиваю о русофобии, геноциде и нарушении Минских договоренностей Украиной - о чем здесь можно договариваться?" - сказал Кулеба.