Страны Балтии высылают российских дипломатов

Латвия, Литва и Эстония приняли решение о высылке сотрудников российских посольств.

Как сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс, Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской «спецоперацией» в Украине. Отмечается, что решение было согласовано с Литвой и Эстонией.

Кроме того, 18 марта МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата.