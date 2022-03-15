Страны Балтии высылают российских дипломатов
Латвия, Литва и Эстония приняли решение о высылке сотрудников российских посольств.
Как сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс, Латвия приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской «спецоперацией» в Украине. Отмечается, что решение было согласовано с Литвой и Эстонией.
Кроме того, 18 марта МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства России с дипломатическим статусом объявлены персонами нон грата.
МИД Литвы в свою очередь высылает четырех сотрудников посольства России в этой стране, сообщается на сайте литовского дипломатического ведомства.
"18 марта российский посол Алексей Исаков был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, и ему была вручена нота, в которой четыре сотрудника российского посольства в Литве объявлены нежелательными [в стране] за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в заявлении литовского МИД.
Отмечается, что дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.