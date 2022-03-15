Участники встречи прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт, а после ознакомления с ним отправились в Шушу по "Дороге Победы".

Основная цель встречи – создать площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

Обсуждения на встрече пройдут в рамках двух панелей. На первой панели будут рассмотрены современные вызовы и возможности в сфере Целей устойчивого развития в постконфликтный период, проведен обмен мнениями по таким вопросам, как обеспечение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, использование потенциала "зеленой энергии", гуманитарная деятельность, очистка территорий от мин и т.д. На второй панели будут обсуждены такие вопросы, как состояние мира после пандемии COVID-19, постпандемические реалии, оценка возможностей для снижения социально-экономического воздействия пандемии на глобальную среду, глобальные инициативы Азербайджана в этой области.

Отмечается, что среди участников встречи - официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН, руководство структур всемирной организации в нашей стране.