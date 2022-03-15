В мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, представители министерства, деятели культуры и искусства.

Открывая мероприятие, министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что государство всегда уделяет большое внимание культурным и общественным деятелям: "Для нас большая честь вручить вам награды руководства страны. Это исторические моменты. Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и живет целостностью своей культуры и искусства".

Он также рассказал о восстановительных работах в Карабахе: "Мы счастливы и горды тем, что живем в эти дни. Мы возвращаемся в Карабах не только с восстановлением инфраструктуры, но и с возрождением нашей культуры. Мы проводим много мероприятий в Шуше, на освобожденных территориях. Азербайджан возвращается на эти земли с культурой и искусством".

Затем ордена и медали были вручены награжденным.