Российские военные не смогли продвинуться в Чернигове: уничтожено много техники

Украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы, сообщает оперативное командование "Север" в Facebook.

"17 марта вблизи Чернигова было обнаружено расположение российского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта батальонной тактической группы. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" пожелали российским войскам" "доброго утра", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того за прошедшие сутки украинские военные в Чернигове отразили две попытки продвижения российских военных: уничтожены российские БМП, танк и бронеавтомобиль "Тигр", потери личного состава российских войск уточняются. “Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по артиллерии противника, уничтожив две российские батареи, а также точечные удары по большому количеству техники и личному составу, осуществлявшим ротацию”, - отмечается в сообщении.