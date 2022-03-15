Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским. Информацию об этом журналист распространил на своей странице в Facebook.

«Встретились с послом Украины Владиславом Каневским. Провели искреннюю и очень полезную беседу. Довел до сведения посла свое видение ситуации в регионе и мире. Это очень умный и опытный дипломат. Душой и разумом мы с Украиной», - написал журналист.

Отметим, что главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев недавно вернулся из Украины, где готовил репортажи о ходе военных действий.