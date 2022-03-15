Выступление президента России Владимира Путина на масштабном митинге-концерте в Москве внезапно прервалось. В своей речи Владимир Путин говорил о воссоединении Крыма с Россией и ситуации с притеснением населения на Донбассе.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», - заявил Путин, говоря о ходе военной операции в Украине.

Когда же Путин начал говорить о единении русского народа, прямая трансляция с его выступления неожиданно оборвалась и появилась картинка выступления певца Олега Газманова.

Вместе с тем, корреспондент "Коммерсанта" передает со стадиона, что Путин выступил, а концерт закончился.