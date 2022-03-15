Выступление Путина на митинге в Москве неожиданно прервалось видео
Выступление президента России Владимира Путина на масштабном митинге-концерте в Москве внезапно прервалось. В своей речи Владимир Путин говорил о воссоединении Крыма с Россией и ситуации с притеснением населения на Донбассе.
«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», - заявил Путин, говоря о ходе военной операции в Украине.
Когда же Путин начал говорить о единении русского народа, прямая трансляция с его выступления неожиданно оборвалась и появилась картинка выступления певца Олега Газманова.
Вместе с тем, корреспондент "Коммерсанта" передает со стадиона, что Путин выступил, а концерт закончился.
Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022
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Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках, передает РИА Новости. В ГУ МВД Москвы сообщили, что на митинг-концерт пришли свыше 200 тысяч человек.
«Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки Основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение», - сказал Путин, выйдя на сцену.