Польша увеличит армию почти в два раза

Президент Польши Анджей Дуда подписал разработанный правительством и принятый парламентом новый закон "О защите Отечества". Церемонию транслировало Польское телевидение.

"События в Украине - начало нового плохого времени, когда забота о безопасности становится доминирующей задачей для любого ответственного руководства страны. Польша находится под угрозой, поэтому усилия по укреплению армии необходимы. Польша должна быть страной, способной эффективно обороняться", - цитирует вице-премьера, председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослава Качиньского ТАСС.

В новом законе описан новый механизм финансирования армии и нового вооружения, предусматривается новый формат военной подготовки добровольцев, чтобы увеличить число резервистов, указывается на необходимость закупок современного вооружения.

Согласно закону, численность армии вырастет до 300 тысяч солдат, а военные расходы Варшавы составят 3% ВВП в 2023 году.