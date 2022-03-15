Начались переговоры Байдена и Цзиньпина

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали в пятницу свою запланированную беседу в 09:03 по времени восточного побережья США (17:03 по бакинскому времени), сообщил журналистам представитель Белого дома.

Он отметил, что разговор идет в формате видеозвонка: "Беседа президента Байдена по защищенной видеосвязи с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином началась в 09:03 по времени восточного побережья США".

Ранее о начале беседы в видеоформате сообщило Центральное телевидение КНР. Как сообщил ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, президент страны Джозеф Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку действий России в Украине.