США и их союзники установили прямую линию связи с Москвой, чтобы избежать конфликта между Россией и НАТО, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей НАТО.

Представители НАТО заверили, что российские вооруженные силы не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран альянса. Тем не менее союзники США хотят исключить возможность любого потенциально опасного инцидента, поэтому усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot, поясняет агентство.