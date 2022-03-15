«Самый масштабный пакет»: Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Правительство Норвегии присоединилось к ряду санкций, которые Евросоюз ввел против России из-за войны в Украине. Об этом сообщило Министерство иностранных дел этой страны.

Meduza пишет, что норвежские санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы экономики России, а также сотни россиян и организаций. Ограничения соответствует мерам, введенным ЕС до 9 марта включительно, за исключением ограничений в отношении Russia Today и Sputnik.

Комментируя объявленные меры, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это «самый масштабный пакет санкций, который когда-либо вводила Норвегия».