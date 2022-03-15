Зеленский заявил, что ВС России разрушили 90% Мариуполя

«Из разрушенного российскими войсками на 90% Мариуполя удалось спасти 35 тысяч человек». Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, в данный момент продолжаются спасательные работы на месте разрушенного драматического театра, на который российская армия сбросила бомбу.

«В нем на тот момент скрывались люди. Его использовали как укрытие. Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, несмотря на все сложности, мы будем продолжать спасательные работы», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от обстрелов скрывались сотни людей. Бомбоубежище театра выдержало удар и люди остались живы, однако само здание полностью уничтожено.