Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило сегодня 100 квартир семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны в жилых комплексах Баку и Апшеронского района.

В пресс-службе министерства сообщили, что заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, что последовательные и широкомасштабные социальные реформы продолжаются и в 2022 году. В рамках нового пакета социальных реформ с начала 2022 года в очередной раз увеличены заработные платы, пенсии и другие социальные выплаты. Ежегодные дополнительные средства, выделяемые государством на эти меры, охватывающие 3,4 миллиона человек, превышают два миллиарда манатов.

Замминистра отметил программу социальной поддержки членов семей шехидов, ветеранов войны, граждан, пострадавших от армянского террора после 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что сегодня семьям шехидов и инвалидам войны предоставляется еще 100 квартир. В целом с начала этого года жилье получили 200, в поствоенный период - 3200, а всего за прошедший период более 12 500 семей шехидов и инвалидов войны.

В 2021 году министерство обеспечило автомобилями еще 164 инвалида войны, а в целом за прошедший период - 7 400 человек.