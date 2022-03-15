YouТube может быть заблокирован в России уже сегодня

«Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube в России еще на прошлой неделе, но решение могли отложить из-за блокировки Instagram, поэтому ограничение доступа к видеохостингу можно ожидать в ближайшие дни, возможно, уже сегодня». Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору.

Напомним, что ранее Роскомнадзор по требованию генеральной прокуратуры России ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.