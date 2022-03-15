Зеленский: Украина освободила более 30 населенных пунктов в Киевской области

«С начала военных действий вооруженные силы Украины смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы Россией». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Он также добавил, что с начала полномасштабных военных действий обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Зеленский заявил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского ВС России понесли значительные потери и были отодвинуты от столицы.