Зеленский: Украина освободила более 30 населенных пунктов в Киевской области
«С начала военных действий вооруженные силы Украины смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы Россией». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.
Он также добавил, что с начала полномасштабных военных действий обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Зеленский заявил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского ВС России понесли значительные потери и были отодвинуты от столицы.