Отдел информации 18:57

В Азербайджане в торжественной форме отмечаются мероприятия, посвященные 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Азербайджан стал членом Организации Объединённых Наций после принятия резолюции 46/230 2 марта 1992 года на 82 пленарном заседании 46 пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Спустя два месяца после этого события, была оккупирована культурная столица Азербайджана – Шуша.

И вот спустя три десятилетия, азербайджанское государство торжественно отмечает 30-ю годовщину партнерства с ООН. И не где-нибудь, а в освобожденной Шуше. На этом символизм не заканчивается. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев распространил на своей странице в соцсети Twitter фотографию самолета под названием «Ханкенди», на котором он вместе c членами делегации ООН сегодня отправился в Карабах. «Мы летим в аэропорт Физули на самолете «Ханкенди», чтобы посетить Шушу с аккредитованной в Азербайджане семьей ООН. 30-летие вступления Азербайджана в ООН будет отмечено в Шуше вместе с институтами организации. В освобожденной Шуше будет развеваться флаг ООН», - говорится в публикации.

Стоит особо отметить, что проведение церемонии в Шуше, вызвало шквал критики и негодования с армянской стороны. Официальные лица Армении и различные эксперты осуждают представителей ООН за участие в мероприятии, проводимом в Шуше. Тем самым, самая авторитетная в мире организация не оставляет даже поля для сомнений о том, что этот древний город принадлежит азербайджанскому народу и его государству. Выступая в Шуше, помощник президента Хикмет Гаджиев отметил, что с 1990-х годов сотрудничество между Азербайджаном и ООН изменилось. В те годы Азербайджан был страной, получающей гуманитарную помощь. Однако спустя 30 лет современный Азербайджан является полноправным членом международного сообщества и семьи ООН.