ЕС выделит Украине еще 300 миллионов евро
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности по еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом глава государства сказал в видеообращении. По его словам, сегодня у него был насыщенный переговорный день.
Основной тематикой переговоров с партнерами были конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики, отметил Зеленский.
«Для наших людей, для украинцев, которые реально защищают Европу. Здесь и сейчас. На нашей земле», - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.
«Бюрократические процессы, которые обычно занимают годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем. Уверен», - отметил он.
Также удалось договориться о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.