ЕС выделит Украине еще 300 миллионов евро

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности по еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом глава государства сказал в видеообращении. По его словам, сегодня у него был насыщенный переговорный день.

Основной тематикой переговоров с партнерами были конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики, отметил Зеленский.

«Для наших людей, для украинцев, которые реально защищают Европу. Здесь и сейчас. На нашей земле», - подчеркнул глава государства.